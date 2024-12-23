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سعر Bird Dog (BIRDDOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.65M . يتم تحديث سعر BIRDDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bird Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 397.23K - تغيير سعر Bird Dog خلال اليوم هو -7.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Bird Dog (BIRDDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bird Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bird Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bird Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bird Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.31% 30 يوم $ 0 +175.63% 60 يوم $ 0 +220.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bird Dog (BIRDDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bird Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.74% تغير السعر (1يوم) -7.31% تغير السعر (7 أيام) -19.50%

معلومات سوق Bird Dog (BIRDDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: