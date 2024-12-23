سعر BinStarter (BSR)
سعر BinStarter (BSR) المباشر لليوم هو USD 0.055049. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.05M. يتم تحديث سعر BSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BinStarter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.58K
- تغيير سعر BinStarter خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.60M
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خلال اليوم، كان سعر BinStarter مقابل USD هو $ -0.00053859930386369 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BinStarter مقابل USD هو $ -0.0038441927 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BinStarter مقابل USD هو $ +0.0010917703 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BinStarter مقابل USD هو $ -0.00745894298119353 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00053859930386369
|-0.96%
|30 يوم
|$ -0.0038441927
|-6.98%
|60 يوم
|$ +0.0010917703
|+1.98%
|90 يوم
|$ -0.00745894298119353
|-11.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BinStarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-0.96%
-15.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.
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