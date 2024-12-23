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سعر BinStarter (BSR) المباشر لليوم هو USD 0.055049 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.05M . يتم تحديث سعر BSR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BinStarter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.58K - تغيير سعر BinStarter خلال اليوم هو -0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.60M

أداء سعر BinStarter (BSR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BinStarter مقابل USD هو $ -0.00053859930386369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BinStarter مقابل USD هو $ -0.0038441927 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BinStarter مقابل USD هو $ +0.0010917703 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BinStarter مقابل USD هو $ -0.00745894298119353 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00053859930386369 -0.96% 30 يوم $ -0.0038441927 -6.98% 60 يوم $ +0.0010917703 +1.98% 90 يوم $ -0.00745894298119353 -11.93%

تحليل سعر BinStarter (BSR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BinStarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.054418$ 0.054418 $ 0.054418 24 ساعة مرتفع $ 0.056578$ 0.056578 $ 0.056578 عالية طوال الوقت $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -0.96% تغير السعر (7 أيام) -15.01%

معلومات سوق BinStarter (BSR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: