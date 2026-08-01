سعر Binance Yellow Robot اليوم

السعر المباشر لمشروع Binance Yellow Robot (BINA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BINA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BINA.

يحتل Binance Yellow Robot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,204، مع عرض متداول قدره 1.00B BINA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BINA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01389238، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BINA بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-2.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Binance Yellow Robot (BINA)

القيمة السوقية $ 21.20K$ 21.20K $ 21.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.20K$ 21.20K $ 21.20K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Binance Yellow Robot هي $ 21.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BINA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.20K.