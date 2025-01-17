سعر Binance Cat (POSEIDON)
سعر Binance Cat (POSEIDON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POSEIDON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Binance Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.62K
- تغيير سعر Binance Cat خلال اليوم هو -6.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Binance Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.80%
|30 يوم
|$ 0
|-37.50%
|60 يوم
|$ 0
|-60.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-6.80%
-15.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Binance Team’s Official Cat - Poseidon
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