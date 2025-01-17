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سعر Binance Cat (POSEIDON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POSEIDON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Binance Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.62K - تغيير سعر Binance Cat خلال اليوم هو -6.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Binance Cat (POSEIDON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Binance Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.80% 30 يوم $ 0 -37.50% 60 يوم $ 0 -60.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Binance Cat (POSEIDON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0060739$ 0.0060739 $ 0.0060739 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -6.80% تغير السعر (7 أيام) -15.90%

معلومات سوق Binance Cat (POSEIDON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: