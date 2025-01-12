سعر BillionHappiness (BHC)
سعر BillionHappiness (BHC) المباشر لليوم هو USD 0.981592. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.08K. يتم تحديث سعر BHC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BillionHappiness الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.58
- تغيير سعر BillionHappiness خلال اليوم هو -4.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00K
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خلال اليوم، كان سعر BillionHappiness مقابل USD هو $ -0.0423139410637185 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BillionHappiness مقابل USD هو $ -0.0765913660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BillionHappiness مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BillionHappiness مقابل USD هو $ +0.9815919999999971003414114811095 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0423139410637185
|-4.13%
|30 يوم
|$ -0.0765913660
|-7.80%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ +0.9815919999999971003414114811095
|+33,851,985,329,810,226.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BillionHappiness: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-4.13%
-9.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.
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₺34.7483568
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¥154.76761064
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