سعر Big Pharmai (DRUGS)
سعر Big Pharmai (DRUGS) المباشر لليوم هو USD 0.00100225. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M. يتم تحديث سعر DRUGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Pharmai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80M
- تغيير سعر Big Pharmai خلال اليوم هو -14.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر Big Pharmai مقابل USD هو $ -0.000173072900704115 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Pharmai مقابل USD هو $ -0.0006675666 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Pharmai مقابل USD هو $ -0.0009551411 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Pharmai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000173072900704115
|-14.72%
|30 يوم
|$ -0.0006675666
|-66.60%
|60 يوم
|$ -0.0009551411
|-95.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Pharmai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-14.72%
-47.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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