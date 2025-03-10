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سعر Big Pharmai (DRUGS) المباشر لليوم هو USD 0.00100225 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M . يتم تحديث سعر DRUGS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Pharmai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80M - تغيير سعر Big Pharmai خلال اليوم هو -14.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر Big Pharmai (DRUGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Pharmai مقابل USD هو $ -0.000173072900704115 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Pharmai مقابل USD هو $ -0.0006675666 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Pharmai مقابل USD هو $ -0.0009551411 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Pharmai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000173072900704115 -14.72% 30 يوم $ -0.0006675666 -66.60% 60 يوم $ -0.0009551411 -95.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Big Pharmai (DRUGS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Pharmai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00097904$ 0.00097904 $ 0.00097904 24 ساعة مرتفع $ 0.00119849$ 0.00119849 $ 0.00119849 عالية طوال الوقت $ 0.055878$ 0.055878 $ 0.055878 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -14.72% تغير السعر (7 أيام) -47.24%

معلومات سوق Big Pharmai (DRUGS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: