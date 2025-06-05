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سعر Big Back Bitcoin (BBBTC) المباشر لليوم هو USD 0.00010683 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر BBBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Back Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Big Back Bitcoin خلال اليوم هو -11.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Big Back Bitcoin (BBBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Back Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Back Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Back Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Back Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Big Back Bitcoin (BBBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Back Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008832$ 0.00008832 $ 0.00008832 24 ساعة مرتفع $ 0.00013203$ 0.00013203 $ 0.00013203 عالية طوال الوقت $ 0.00032439$ 0.00032439 $ 0.00032439 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -11.97% تغير السعر (7 أيام) +1,191.40%

معلومات سوق Big Back Bitcoin (BBBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: