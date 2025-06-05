سعر Big Back Bitcoin (BBBTC)
سعر Big Back Bitcoin (BBBTC) المباشر لليوم هو USD 0.00010683. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر BBBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Back Bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Big Back Bitcoin خلال اليوم هو -11.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Big Back Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Back Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Back Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Back Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Back Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-11.97%
+1,191.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.
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