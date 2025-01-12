سعر Bibi (BIBI)
سعر Bibi (BIBI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.30K. يتم تحديث سعر BIBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bibi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.20
- تغيير سعر Bibi خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bibi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bibi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bibi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bibi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.37%
|30 يوم
|$ 0
|-30.52%
|60 يوم
|$ 0
|-21.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bibi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+0.37%
-13.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bibi is the cutest cat on the Solana blockchain ready to send to bibillions
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