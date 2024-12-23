سعر Bent Finance (BENT)
سعر Bent Finance (BENT) المباشر لليوم هو USD 0.02922738. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.66K. يتم تحديث سعر BENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bent Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 271.86
- تغيير سعر Bent Finance خلال اليوم هو +0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.05M
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خلال اليوم، كان سعر Bent Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bent Finance مقابل USD هو $ +0.0203034571 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bent Finance مقابل USD هو $ +0.0573580522 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bent Finance مقابل USD هو $ +0.01776578657704899 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.32%
|30 يوم
|$ +0.0203034571
|+69.47%
|60 يوم
|$ +0.0573580522
|+196.25%
|90 يوم
|$ +0.01776578657704899
|+155.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bent Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+0.32%
-12.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.
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