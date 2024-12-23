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سعر Bent Finance (BENT) المباشر لليوم هو USD 0.02922738 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.66K . يتم تحديث سعر BENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bent Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 271.86 - تغيير سعر Bent Finance خلال اليوم هو +0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.05M

أداء سعر Bent Finance (BENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bent Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bent Finance مقابل USD هو $ +0.0203034571 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bent Finance مقابل USD هو $ +0.0573580522 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bent Finance مقابل USD هو $ +0.01776578657704899 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.32% 30 يوم $ +0.0203034571 +69.47% 60 يوم $ +0.0573580522 +196.25% 90 يوم $ +0.01776578657704899 +155.00%

تحليل سعر Bent Finance (BENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bent Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02897266$ 0.02897266 $ 0.02897266 24 ساعة مرتفع $ 0.02935553$ 0.02935553 $ 0.02935553 عالية طوال الوقت $ 15.98$ 15.98 $ 15.98 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +0.32% تغير السعر (7 أيام) -12.70%

معلومات سوق Bent Finance (BENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: