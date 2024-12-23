سعر Belt (BELT)
سعر Belt (BELT) المباشر لليوم هو USD 0.054561. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 784.84K. يتم تحديث سعر BELT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Belt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.94
- تغيير سعر Belt خلال اليوم هو -1.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.38M
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خلال اليوم، كان سعر Belt مقابل USD هو $ -0.00106396147858099 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Belt مقابل USD هو $ -0.0030430142 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Belt مقابل USD هو $ -0.0001144744 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Belt مقابل USD هو $ -0.004436165437371255 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00106396147858099
|-1.91%
|30 يوم
|$ -0.0030430142
|-5.57%
|60 يوم
|$ -0.0001144744
|-0.20%
|90 يوم
|$ -0.004436165437371255
|-7.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Belt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
-1.91%
-10.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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