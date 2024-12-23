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سعر Belt (BELT) المباشر لليوم هو USD 0.054561 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 784.84K . يتم تحديث سعر BELT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Belt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.94 - تغيير سعر Belt خلال اليوم هو -1.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.38M

أداء سعر Belt (BELT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Belt مقابل USD هو $ -0.00106396147858099 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Belt مقابل USD هو $ -0.0030430142 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Belt مقابل USD هو $ -0.0001144744 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Belt مقابل USD هو $ -0.004436165437371255 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00106396147858099 -1.91% 30 يوم $ -0.0030430142 -5.57% 60 يوم $ -0.0001144744 -0.20% 90 يوم $ -0.004436165437371255 -7.51%

تحليل سعر Belt (BELT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Belt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.054312$ 0.054312 $ 0.054312 24 ساعة مرتفع $ 0.056685$ 0.056685 $ 0.056685 عالية طوال الوقت $ 203.87$ 203.87 $ 203.87 تغير السعر (1 ساعة) -0.96% تغير السعر (1يوم) -1.91% تغير السعر (7 أيام) -10.53%

معلومات سوق Belt (BELT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: