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سعر believe in something (DTF) المباشر لليوم هو USD 0.0082467 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.34M . يتم تحديث سعر DTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق believe in something الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 715.06K - تغيير سعر believe in something خلال اليوم هو +0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر believe in something (DTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر believe in something مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر believe in something مقابل USD هو $ +0.0031278075 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر believe in something مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر believe in something مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.64% 30 يوم $ +0.0031278075 +37.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر believe in something (DTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر believe in something: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00594491$ 0.00594491 $ 0.00594491 24 ساعة مرتفع $ 0.00891636$ 0.00891636 $ 0.00891636 عالية طوال الوقت $ 0.04161922$ 0.04161922 $ 0.04161922 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) +0.64% تغير السعر (7 أيام) -17.87%

معلومات سوق believe in something (DTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: