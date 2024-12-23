سعر believe in something (DTF)
سعر believe in something (DTF) المباشر لليوم هو USD 0.0082467. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.34M. يتم تحديث سعر DTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق believe in something الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 715.06K
- تغيير سعر believe in something خلال اليوم هو +0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DTF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DTF.
خلال اليوم، كان سعر believe in something مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر believe in something مقابل USD هو $ +0.0031278075 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر believe in something مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر believe in something مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.64%
|30 يوم
|$ +0.0031278075
|+37.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر believe in something: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
+0.64%
-17.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet” --- ### Rule #1: Always HODL Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens. --- ### Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index “$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF). Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump --- ### Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI. True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following. - "Meme Indexer"
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DTF إلى AUD
A$0.013112253
|1 DTF إلى GBP
￡0.006514893
|1 DTF إلى EUR
€0.007834365
|1 DTF إلى USD
$0.0082467
|1 DTF إلى MYR
RM0.03711015
|1 DTF إلى TRY
₺0.290118906
|1 DTF إلى JPY
¥1.289289078
|1 DTF إلى RUB
₽0.847925694
|1 DTF إلى INR
₹0.700474698
|1 DTF إلى IDR
Rp133.011271701
|1 DTF إلى PHP
₱0.485235828
|1 DTF إلى EGP
￡E.0.419674563
|1 DTF إلى BRL
R$0.050139936
|1 DTF إلى CAD
C$0.011792781
|1 DTF إلى BDT
৳0.981439767
|1 DTF إلى NGN
₦12.765726666
|1 DTF إلى UAH
₴0.344464659
|1 DTF إلى VES
Bs0.4205817
|1 DTF إلى PKR
Rs2.286232641
|1 DTF إلى KZT
₸4.313106567
|1 DTF إلى THB
฿0.28203714
|1 DTF إلى TWD
NT$0.269089821
|1 DTF إلى CHF
Fr0.007339563
|1 DTF إلى HKD
HK$0.064076859
|1 DTF إلى MAD
.د.م0.082631934