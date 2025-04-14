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سعر Beincom (BIC) المباشر لليوم هو USD 0.02430854 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.82M . يتم تحديث سعر BIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beincom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Beincom خلال اليوم هو -0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.43B

أداء سعر Beincom (BIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beincom مقابل USD هو $ -0.00011877708031466 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beincom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beincom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beincom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00011877708031466 -0.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beincom (BIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beincom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02329742$ 0.02329742 $ 0.02329742 24 ساعة مرتفع $ 0.02468759$ 0.02468759 $ 0.02468759 عالية طوال الوقت $ 0.0422829$ 0.0422829 $ 0.0422829 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -0.48% تغير السعر (7 أيام) -16.43%

معلومات سوق Beincom (BIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: