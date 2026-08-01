سعر Basis Cash اليوم

السعر المباشر لمشروع Basis Cash (BAC) اليوم هو $ 0.0017208، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAC الحالي إلى USD هو $ 0.0017208 لكل BAC.

يحتل Basis Cash حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 93,916، مع عرض متداول قدره 54.58M BAC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAC بين $ 0.00167312 (أدنى) و$ 0.00178162 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,010.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00130316.

على المدى القصير، تحرك BAC بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-16.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.43K.

معلومات سوق Basis Cash (BAC)

القيمة السوقية $ 93.92K$ 93.92K $ 93.92K الحجم (24 ساعة) $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 93.92K$ 93.92K $ 93.92K إمداد دورة التداول 54.58M 54.58M 54.58M إجمالي العرض 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

القيمة السوقية الحالية لـ Basis Cash هي $ 93.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.43K. العرض المتداول لـ BAC يبلغ 54.58M، مع إجمالي عرض 54575249.82699095. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93.92K.