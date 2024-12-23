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سعر Based Beast Coin (BEAST) المباشر لليوم هو USD 0.01532596 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.26K . يتم تحديث سعر BEAST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based Beast Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K - تغيير سعر Based Beast Coin خلال اليوم هو +5.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Based Beast Coin (BEAST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Beast Coin مقابل USD هو $ +0.00077822 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Beast Coin مقابل USD هو $ -0.0010895087 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Beast Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Beast Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00077822 +5.35% 30 يوم $ -0.0010895087 -7.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based Beast Coin (BEAST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Beast Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01439082$ 0.01439082 $ 0.01439082 24 ساعة مرتفع $ 0.01603884$ 0.01603884 $ 0.01603884 عالية طوال الوقت $ 0.064913$ 0.064913 $ 0.064913 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) +5.35% تغير السعر (7 أيام) -34.63%

معلومات سوق Based Beast Coin (BEAST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: