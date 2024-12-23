سعر Based Beast Coin (BEAST)
سعر Based Beast Coin (BEAST) المباشر لليوم هو USD 0.01532596. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.26K. يتم تحديث سعر BEAST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based Beast Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K
- تغيير سعر Based Beast Coin خلال اليوم هو +5.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Based Beast Coin مقابل USD هو $ +0.00077822 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Beast Coin مقابل USD هو $ -0.0010895087 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Beast Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Beast Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00077822
|+5.35%
|30 يوم
|$ -0.0010895087
|-7.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based Beast Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
+5.35%
-34.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.
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