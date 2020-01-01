توكنوميكس Based Beast Coin (BEAST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Based Beast Coin (BEAST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Based Beast Coin (BEAST) Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. الموقع الرسمي: https://www.basedbeastcoin.com/ اشتر BEAST الآن!

توكنوميكس Based Beast Coin (BEAST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Based Beast Coin (BEAST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 156.08K $ 156.08K $ 156.08K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 156.08K $ 156.08K $ 156.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.075244 $ 0.075244 $ 0.075244 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00711498 $ 0.00711498 $ 0.00711498 السعر الحالي: $ 0.01562449 $ 0.01562449 $ 0.01562449 معرفة المزيد عن سعر Based Beast Coin (BEAST)

توكنوميكس Based Beast Coin (BEAST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Based Beast Coin (BEAST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BEAST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BEAST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BEAST، استكشف السعر المباشر لتوكن BEAST!

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