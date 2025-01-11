سعر Baobao (BAOBAO)
سعر Baobao (BAOBAO) المباشر لليوم هو USD 0.00001739. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.37K. يتم تحديث سعر BAOBAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baobao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.09
- تغيير سعر Baobao خلال اليوم هو +0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.97M
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خلال اليوم، كان سعر Baobao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baobao مقابل USD هو $ -0.0000046607 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baobao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baobao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.53%
|30 يوم
|$ -0.0000046607
|-26.80%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baobao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.79%
+0.53%
-16.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
baobao has a total supply of 999,958,307 tokens and was launched fairly on Pump, ensuring accessibility and fairness for all participants. The project’s fair launch model aims to foster an inclusive and decentralized community from the start, allowing users to join and benefit from its growth potential. As baobao enters the market, it is poised to follow the trajectory of similar meme tokens, The project’s connection to influential backers and its unique positioning as a companion token opens new doors for future growth and engagement with a dedicated community.
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₺0.0006157799
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₽0.0017694325
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