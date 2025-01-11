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سعر Baobao (BAOBAO) المباشر لليوم هو USD 0.00001739 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.37K . يتم تحديث سعر BAOBAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baobao الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.09 - تغيير سعر Baobao خلال اليوم هو +0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.97M

أداء سعر Baobao (BAOBAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baobao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baobao مقابل USD هو $ -0.0000046607 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baobao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baobao مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.53% 30 يوم $ -0.0000046607 -26.80% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baobao (BAOBAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baobao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001678$ 0.00001678 $ 0.00001678 24 ساعة مرتفع $ 0.00001767$ 0.00001767 $ 0.00001767 عالية طوال الوقت $ 0.00043748$ 0.00043748 $ 0.00043748 تغير السعر (1 ساعة) -0.79% تغير السعر (1يوم) +0.53% تغير السعر (7 أيام) -16.68%

معلومات سوق Baobao (BAOBAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: