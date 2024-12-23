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سعر Balanced Dollars (BNUSD) المباشر لليوم هو USD 0.990952 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.74M . يتم تحديث سعر BNUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Balanced Dollars الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.66K - تغيير سعر Balanced Dollars خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.74M

أداء سعر Balanced Dollars (BNUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Balanced Dollars مقابل USD هو $ +0.00151388 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Balanced Dollars مقابل USD هو $ -0.0080935013 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Balanced Dollars مقابل USD هو $ -0.0113470940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Balanced Dollars مقابل USD هو $ -0.0036264329229721 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00151388 +0.15% 30 يوم $ -0.0080935013 -0.81% 60 يوم $ -0.0113470940 -1.14% 90 يوم $ -0.0036264329229721 -0.36%

تحليل سعر Balanced Dollars (BNUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Balanced Dollars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.978301$ 0.978301 $ 0.978301 24 ساعة مرتفع $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 عالية طوال الوقت $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 تغير السعر (1 ساعة) -1.40% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -0.57%

معلومات سوق Balanced Dollars (BNUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: