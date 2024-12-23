سعر Balanced Dollars (BNUSD)
سعر Balanced Dollars (BNUSD) المباشر لليوم هو USD 0.990952. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.74M. يتم تحديث سعر BNUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Balanced Dollars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.66K
- تغيير سعر Balanced Dollars خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.74M
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خلال اليوم، كان سعر Balanced Dollars مقابل USD هو $ +0.00151388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Balanced Dollars مقابل USD هو $ -0.0080935013 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Balanced Dollars مقابل USD هو $ -0.0113470940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Balanced Dollars مقابل USD هو $ -0.0036264329229721 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00151388
|+0.15%
|30 يوم
|$ -0.0080935013
|-0.81%
|60 يوم
|$ -0.0113470940
|-1.14%
|90 يوم
|$ -0.0036264329229721
|-0.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Balanced Dollars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.40%
+0.15%
-0.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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