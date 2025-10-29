معلومات سعر BAI Stablecoin (BAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 1.017 24 ساعة مرتفع $ 1.032 عالية طوال الوقت $ 1.45 أدنى سعر $ 0.814914 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.81% تغير السعر (7 أيام) -5.92%

سعر BAI Stablecoin (BAI) في الوقت الحقيقي هو $1.018. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAI بين أدنى سعر $ 1.017 وأعلى سعر $ 1.032، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAI على الإطلاق هو $ 1.45، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.814914.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAI -0.16% على مدار الساعة الماضية، -0.81% على مدار 24 ساعة، و -5.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BAI Stablecoin (BAI)

القيمة السوقية $ 176.34K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 176.34K إمداد دورة التداول 173.19K إجمالي العرض 173,188.6994119239

القيمة السوقية الحالية لـ BAI Stablecoin هي $ 176.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAI يبلغ 173.19K، مع إجمالي عرض 173188.6994119239. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 176.34K.