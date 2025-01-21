سعر Backed Coinbase Global (BCOIN)
سعر Backed Coinbase Global (BCOIN) المباشر لليوم هو USD 295.48. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backed Coinbase Global الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.49
- تغيير سعر Backed Coinbase Global خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +17.7790611480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ -22.6496943720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +84.76 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed Coinbase Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Backed brings real-world assets (RWAs) such as stocks or ETFs to blockchain rails. For example, our product bCOIN is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bCOIN tracks the price of Coinbase Global Inc. and it is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase. What makes your project unique? Backed issues permissionless tokens (bTokens) that represent ownership of structured products. Backed tokens are 1:1 backed by the underlying assets, held by Swiss third-party custodians, and are bankruptcy remote book-entry securities. History of your project. Backed was incorporated in 2021 in Switzerland due to the regulatory clarity the Swiss DLT Act provided to the project. Backed released its first tokenized product on Ethereum in early Q1 2023. Backed now supports issuance and redemption on many different blockchains. What’s next for your project? Backed is working to create the standard for tokenization with a network of protocols benefitting from RWAs on-chain. What can your token be used for? Backed enables clients to access sustainable, low-risk yields while keeping their funds entirely on-chain. There is no need to go through TradFi onboarding processes or off-ramp crypto to fiat. bTokens are utilized by the likes of Gnosis, Angle Protocol, Ribbon Finance, Aragon, and Blueberry to name a few. Disclaimer: bC3 is not licensed by or affiliated to Coinbase Global Inc., and it bears no responsibility to it. Backed DOES NOT sell its tokens to U.S. Persons or for the account or benefit of U.S. Persons, and tokens are not marketed, offered, or solicited in the U.S. or in any other prohibited jurisdiction. For a full list of prohibited and restricted countries and review of legal documentation, please visit https://www.backedassets.fi/legal-documentation
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