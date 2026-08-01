سعر Bachi on Base اليوم

السعر المباشر لمشروع Bachi on Base (BACHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BACHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BACHI.

يحتل Bachi on Base حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,217، مع عرض متداول قدره 689.93M BACHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BACHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00331437، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BACHI بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و-15.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bachi on Base (BACHI)

القيمة السوقية $ 23.22K$ 23.22K $ 23.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.22K$ 23.22K $ 23.22K إمداد دورة التداول 689.93M 689.93M 689.93M إجمالي العرض 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bachi on Base هي $ 23.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BACHI يبلغ 689.93M، مع إجمالي عرض 690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.22K.