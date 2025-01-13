سعر BabySOL (BABYSOL)
سعر BabySOL (BABYSOL) المباشر لليوم هو USD 0.0039687. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabySOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19K
- تغيير سعر BabySOL خلال اليوم هو +2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BabySOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabySOL مقابل USD هو $ -0.0016187926 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabySOL مقابل USD هو $ -0.0021110900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabySOL مقابل USD هو $ -0.006400281448841132 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.10%
|30 يوم
|$ -0.0016187926
|-40.78%
|60 يوم
|$ -0.0021110900
|-53.19%
|90 يوم
|$ -0.006400281448841132
|-61.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabySOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+2.10%
-16.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What Is BabySOL (BABYSOL)? BabySol is a utility beverage token on the Solana blockchain, designed to mix consumables with the blockchain launched on the 22nd December 2023. BabySOL is a community-driven project, with no taxes or presale implemented. We have a decentralised store app where users will be able to buy our branded drinks from Q1 2024 onwards. The store includes the following features coming in: - The ability to buy our drinks using BABYSOL tokens - Oracles to fetch suitable beverage prices using the PYTH network - International shipping. Shipping abroad to almost any location Our beverages: - Comes in 4 flavors - Each can is labelled with a unique QR-code. Upon scanning the QR code, the user is given a gamified NFT ## How Many BABYSOL Coins Are There in Circulation? 69,420,000 ### Where Can I Buy BabySol token? BabySOL is available to buy on Raydium exchange, with several additional listings (including Jupiter and Orca) planned in the immediate future.
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