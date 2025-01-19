سعر BabyKitty (BABYKITTY)
سعر BabyKitty (BABYKITTY) المباشر لليوم هو USD 0.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYKITTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyKitty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.04
- تغيير سعر BabyKitty خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BabyKitty مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyKitty مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyKitty مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyKitty مقابل USD هو $ -0.000000000000000000042229820632796895 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|+9.82%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|+19.88%
|90 يوم
|$ -0.000000000000000000042229820632796895
|-100.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyKitty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.41%
+1.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BabyKitty's goal is to create the first MeMe token on BSC featuring Kitty. The vision is to get cryptocurrency players around the world not only to focus on Doge, but also Kitty, because Kitty is man's best friend! We will call on people around the world to pay attention to the rescue work of stray Kitty and contribute their own strength to this end! Charity will empower BabyKitty tokens!
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