ما هو BabyKitty ( BABYKITTY )

BabyKitty's goal is to create the first MeMe token on BSC featuring Kitty. The vision is to get cryptocurrency players around the world not only to focus on Doge, but also Kitty, because Kitty is man's best friend! We will call on people around the world to pay attention to the rescue work of stray Kitty and contribute their own strength to this end! Charity will empower BabyKitty tokens!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BabyKitty (BABYKITTY) الموقع الرسمي