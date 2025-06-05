سعر Avive (AVIVE)
سعر Avive (AVIVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.38K. يتم تحديث سعر AVIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Avive الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Avive خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.97B
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خلال اليوم، كان سعر Avive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Avive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Avive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Avive مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-30.94%
|60 يوم
|$ 0
|-59.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Avive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-0.00%
-18.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avive is the world's largest geosocial protocol, uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus
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