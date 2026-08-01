سعر Auton ai اليوم

السعر المباشر لمشروع Auton ai (AUTO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUTO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AUTO.

يحتل Auton ai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,540.28، مع عرض متداول قدره 999.83M AUTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUTO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AUTO بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-1.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Auton ai (AUTO)

القيمة السوقية $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,830,421.205144 999,830,421.205144 999,830,421.205144

القيمة السوقية الحالية لـ Auton ai هي $ 10.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AUTO يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999830421.205144. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.54K.