معلومات سعر Auto Finance (TOKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.211856 24 ساعة مرتفع $ 0.246477 عالية طوال الوقت $ 79.02 أدنى سعر $ 0.12921 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +0.37% تغير السعر (7 أيام) +7.07%

سعر Auto Finance (TOKE) في الوقت الحقيقي هو $0.217299. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOKE بين أدنى سعر $ 0.211856 وأعلى سعر $ 0.246477، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOKE على الإطلاق هو $ 79.02، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.12921.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOKE -0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.37% على مدار 24 ساعة، و +7.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Auto Finance (TOKE)

القيمة السوقية $ 18.00M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.74M إمداد دورة التداول 82.79M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Auto Finance هي $ 18.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TOKE يبلغ 82.79M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.74M.