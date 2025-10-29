سعر Auto Finance المباشر اليوم هو 0.217299 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TOKE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TOKE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Auto Finance المباشر اليوم هو 0.217299 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TOKE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TOKE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Auto Finance

سعر Auto Finance (TOKE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TOKE إلى USD:

$0.217354
$0.217354
+0.30%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Auto Finance (TOKE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:33:30 (UTC+8)

معلومات سعر Auto Finance (TOKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.211856
$ 0.211856
24 ساعة منخفض
$ 0.246477
$ 0.246477
24 ساعة مرتفع

$ 0.211856
$ 0.211856

$ 0.246477
$ 0.246477

$ 79.02
$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921

-0.06%

+0.37%

+7.07%

+7.07%

سعر Auto Finance (TOKE) في الوقت الحقيقي هو $0.217299. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOKE بين أدنى سعر $ 0.211856 وأعلى سعر $ 0.246477، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOKE على الإطلاق هو $ 79.02، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.12921.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOKE -0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.37% على مدار 24 ساعة، و +7.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Auto Finance (TOKE)

$ 18.00M
$ 18.00M

--
--

$ 21.74M
$ 21.74M

82.79M
82.79M

100,000,000.0
100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Auto Finance هي $ 18.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TOKE يبلغ 82.79M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.74M.

سجل سعر Auto Finance (TOKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Auto Finance مقابل USD هو $ +0.00080544 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Auto Finance مقابل USD هو $ -0.0646654009 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Auto Finance مقابل USD هو $ +0.0934269879 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Auto Finance مقابل USD هو $ +0.03329463064459574 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00080544+0.37%
30 يوم$ -0.0646654009-29.75%
60 يوم$ +0.0934269879+42.99%
90 يوم$ +0.03329463064459574+18.09%

ما هو Auto Finance ( TOKE )

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Auto Finance (TOKE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Auto Finance (USD)

كم ستكون قيمة Auto Finance (TOKE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Auto Finance (TOKE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Auto Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Auto Finance!

عملة TOKE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Auto Finance (TOKE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Auto Finance (TOKE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TOKE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Auto Finance (TOKE)

كم يساوي Auto Finance (TOKE) اليوم؟
سعر TOKE المباشر في USD هو USD 0.217299، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TOKE إلى USD الحالي؟
سعر TOKE إلى USD الحالي هو $ 0.217299. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Auto Finance ؟
القيمة السوقية لعملة TOKE هي $ 18.00M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TOKE؟
العرض المتداول لتوكن TOKE هو 82.79M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TOKE؟
حقق TOKE سعرًا قياسيًا قدره 79.02 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TOKE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.12921 TOKE.
ما هو حجم تداول TOKE؟
حجم تداول TOKE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TOKE هذا العام؟
قد يرتفع TOKE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TOKE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:33:30 (UTC+8)

تحديثات Auto Finance (TOKE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,251.93
$113,251.93

$4,018.47
$4,018.47

$0.04216
$0.04216

$194.72
$194.72

$3.3421
$3.3421

