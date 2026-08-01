سعر Aurra by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Aurra by Virtuals (AURA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AURA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AURA.

يحتل Aurra by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,635، مع عرض متداول قدره 1.00B AURA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AURA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00992177، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AURA بمقدار +1.13% خلال الساعة الماضية و-6.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Aurra by Virtuals (AURA)

القيمة السوقية $ 71.64K$ 71.64K $ 71.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.64K$ 71.64K $ 71.64K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aurra by Virtuals هي $ 71.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AURA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.64K.