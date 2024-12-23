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سعر Aura BAL (AURABAL)

USD

مخطط سعر Aura BAL (AURABAL) المباشر

$6.84
$6.84$6.84
-4.40%(1D)

سعر Aura BAL (AURABAL) لليوم

سعر Aura BAL (AURABAL) المباشر لليوم هو USD 6.83. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.03M. يتم تحديث سعر AURABAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aura BAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.56
- تغيير سعر Aura BAL خلال اليوم هو -4.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.66M

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أداء سعر Aura BAL (AURABAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ -0.318960331319174 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ -0.2199560520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ +0.7344135080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.318960331319174-4.45%
30 يوم$ -0.2199560520-3.22%
60 يوم$ +0.7344135080+10.75%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Aura BAL (AURABAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aura BAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 6.44
$ 6.44$ 6.44

$ 7.23
$ 7.23$ 7.23

$ 21.61
$ 21.61$ 21.61

-1.04%

-4.45%

-24.12%

معلومات سوق Aura BAL (AURABAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 25.03M
$ 25.03M$ 25.03M

$ 123.56
$ 123.56$ 123.56

3.66M
3.66M 3.66M

ما هو Aura BAL ( AURABAL )

auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.

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المصدر Aura BAL (AURABAL)

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عملة AURABAL إلى العملات المحلية

1 AURABAL إلى AUD
A$10.8597
1 AURABAL إلى GBP
5.3957
1 AURABAL إلى EUR
6.4885
1 AURABAL إلى USD
$6.83
1 AURABAL إلى MYR
RM30.735
1 AURABAL إلى TRY
240.2794
1 AURABAL إلى JPY
¥1,068.1437
1 AURABAL إلى RUB
701.9191
1 AURABAL إلى INR
580.1402
1 AURABAL إلى IDR
Rp110,161.2749
1 AURABAL إلى PHP
401.8772
1 AURABAL إلى EGP
￡E.347.4421
1 AURABAL إلى BRL
R$41.5264
1 AURABAL إلى CAD
C$9.7669
1 AURABAL إلى BDT
812.8383
1 AURABAL إلى NGN
10,572.7034
1 AURABAL إلى UAH
285.2891
1 AURABAL إلى VES
Bs348.33
1 AURABAL إلى PKR
Rs1,893.4809
1 AURABAL إلى KZT
3,572.1583
1 AURABAL إلى THB
฿233.5177
1 AURABAL إلى TWD
NT$222.8629
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