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سعر Aura BAL (AURABAL) المباشر لليوم هو USD 6.83 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.03M . يتم تحديث سعر AURABAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aura BAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.56 - تغيير سعر Aura BAL خلال اليوم هو -4.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.66M

أداء سعر Aura BAL (AURABAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ -0.318960331319174 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ -0.2199560520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ +0.7344135080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.318960331319174 -4.45% 30 يوم $ -0.2199560520 -3.22% 60 يوم $ +0.7344135080 +10.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aura BAL (AURABAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aura BAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.44$ 6.44 $ 6.44 24 ساعة مرتفع $ 7.23$ 7.23 $ 7.23 عالية طوال الوقت $ 21.61$ 21.61 $ 21.61 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -4.45% تغير السعر (7 أيام) -24.12%

معلومات سوق Aura BAL (AURABAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: