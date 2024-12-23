سعر Aura BAL (AURABAL)
سعر Aura BAL (AURABAL) المباشر لليوم هو USD 6.83. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.03M. يتم تحديث سعر AURABAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aura BAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.56
- تغيير سعر Aura BAL خلال اليوم هو -4.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.66M
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خلال اليوم، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ -0.318960331319174 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ -0.2199560520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ +0.7344135080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aura BAL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.318960331319174
|-4.45%
|30 يوم
|$ -0.2199560520
|-3.22%
|60 يوم
|$ +0.7344135080
|+10.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aura BAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-4.45%
-24.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.
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