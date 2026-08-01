سعر AtlasOra اليوم

السعر المباشر لمشروع AtlasOra (AORA) اليوم هو $ 0.00332115، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AORA الحالي إلى USD هو $ 0.00332115 لكل AORA.

يحتل AtlasOra حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 163,181، مع عرض متداول قدره 49.13M AORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AORA بين $ 0.00325269 (أدنى) و$ 0.00332102 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.189989، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00230211.

على المدى القصير، تحرك AORA بمقدار +2.06% خلال الساعة الماضية و+3.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 646.68.

معلومات سوق AtlasOra (AORA)

القيمة السوقية $ 163.18K$ 163.18K $ 163.18K الحجم (24 ساعة) $ 646.68$ 646.68 $ 646.68 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 664.25K$ 664.25K $ 664.25K إمداد دورة التداول 49.13M 49.13M 49.13M إجمالي العرض 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AtlasOra هي $ 163.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 646.68. العرض المتداول لـ AORA يبلغ 49.13M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 664.25K.