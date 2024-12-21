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سعر ASX Capital (ASX) المباشر لليوم هو USD 0.296012 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M . يتم تحديث سعر ASX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ASX Capital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.02K - تغيير سعر ASX Capital خلال اليوم هو +3.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.90M

أداء سعر ASX Capital (ASX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ASX Capital مقابل USD هو $ +0.00933052 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ASX Capital مقابل USD هو $ +0.0658061317 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ASX Capital مقابل USD هو $ +0.1081526019 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ASX Capital مقابل USD هو $ +0.0662655461657609 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00933052 +3.25% 30 يوم $ +0.0658061317 +22.23% 60 يوم $ +0.1081526019 +36.54% 90 يوم $ +0.0662655461657609 +28.84%

تحليل سعر ASX Capital (ASX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ASX Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.26244$ 0.26244 $ 0.26244 24 ساعة مرتفع $ 0.297445$ 0.297445 $ 0.297445 عالية طوال الوقت $ 0.354417$ 0.354417 $ 0.354417 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +3.25% تغير السعر (7 أيام) -12.15%

معلومات سوق ASX Capital (ASX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: