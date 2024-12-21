سعر ASX Capital (ASX)
سعر ASX Capital (ASX) المباشر لليوم هو USD 0.296012. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M. يتم تحديث سعر ASX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASX Capital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.02K
- تغيير سعر ASX Capital خلال اليوم هو +3.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.90M
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خلال اليوم، كان سعر ASX Capital مقابل USD هو $ +0.00933052 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASX Capital مقابل USD هو $ +0.0658061317 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASX Capital مقابل USD هو $ +0.1081526019 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASX Capital مقابل USD هو $ +0.0662655461657609 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00933052
|+3.25%
|30 يوم
|$ +0.0658061317
|+22.23%
|60 يوم
|$ +0.1081526019
|+36.54%
|90 يوم
|$ +0.0662655461657609
|+28.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASX Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
+3.25%
-12.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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