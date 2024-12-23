سعر Astrolescent (ASTRL)
سعر Astrolescent (ASTRL) المباشر لليوم هو USD 0.082023. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M. يتم تحديث سعر ASTRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Astrolescent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.04K
- تغيير سعر Astrolescent خلال اليوم هو +7.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.40M
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خلال اليوم، كان سعر Astrolescent مقابل USD هو $ +0.00606115 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Astrolescent مقابل USD هو $ +0.0208696942 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Astrolescent مقابل USD هو $ +0.0322248763 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Astrolescent مقابل USD هو $ +0.058497006965753767 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00606115
|+7.98%
|30 يوم
|$ +0.0208696942
|+25.44%
|60 يوم
|$ +0.0322248763
|+39.29%
|90 يوم
|$ +0.058497006965753767
|+248.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Astrolescent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+7.98%
-12.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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