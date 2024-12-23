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سعر Astrolescent (ASTRL) المباشر لليوم هو USD 0.082023 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M . يتم تحديث سعر ASTRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astrolescent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.04K - تغيير سعر Astrolescent خلال اليوم هو +7.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.40M

أداء سعر Astrolescent (ASTRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astrolescent مقابل USD هو $ +0.00606115 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astrolescent مقابل USD هو $ +0.0208696942 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astrolescent مقابل USD هو $ +0.0322248763 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astrolescent مقابل USD هو $ +0.058497006965753767 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00606115 +7.98% 30 يوم $ +0.0208696942 +25.44% 60 يوم $ +0.0322248763 +39.29% 90 يوم $ +0.058497006965753767 +248.65%

تحليل سعر Astrolescent (ASTRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astrolescent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.075167$ 0.075167 $ 0.075167 24 ساعة مرتفع $ 0.087166$ 0.087166 $ 0.087166 عالية طوال الوقت $ 0.137317$ 0.137317 $ 0.137317 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +7.98% تغير السعر (7 أيام) -12.32%

معلومات سوق Astrolescent (ASTRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: