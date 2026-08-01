سعر ASML xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع ASML xStock (ASMLX) اليوم هو $ 1,883.35، مع تغير بنسبة 2.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASMLX الحالي إلى USD هو $ 1,883.35 لكل ASMLX.

يحتل ASML xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 647,716، مع عرض متداول قدره 343.92 ASMLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASMLX بين $ 1,828.5 (أدنى) و$ 1,900.84 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,001.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,391.93.

على المدى القصير، تحرك ASMLX بمقدار -0.88% خلال الساعة الماضية و+7.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.56.

معلومات سوق ASML xStock (ASMLX)

القيمة السوقية $ 647.72K$ 647.72K $ 647.72K الحجم (24 ساعة) $ 38.56$ 38.56 $ 38.56 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 137.97M$ 137.97M $ 137.97M إمداد دورة التداول 343.92 343.92 343.92 إجمالي العرض 73,256.43157948997 73,256.43157948997 73,256.43157948997

القيمة السوقية الحالية لـ ASML xStock هي $ 647.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.56. العرض المتداول لـ ASMLX يبلغ 343.92، مع إجمالي عرض 73256.43157948997. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 137.97M.