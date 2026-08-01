شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر ASML xStock المباشر اليوم هو 1,883.35 USD. القيمة السوقية لـ ASMLX هي 647,716 USD. تابع تحديثات أسعار ASMLX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ASML xStock المباشر اليوم هو 1,883.35 USD. القيمة السوقية لـ ASMLX هي 647,716 USD. تابع تحديثات أسعار ASMLX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ASMLX

معلومات سعر ASMLX

ما هو ASMLX

الوثيقة البيضاء لـ ASMLX

الموقع الرسمي لـ ASMLX

اقتصاد توكن ASMLX

توقعات سعر ASMLX

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ASML xStock

سعر ASML xStock (ASMLX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ASMLX إلى USD:

$1,883.35
$1,883.35$1,883.35
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ASML xStock (ASMLX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:19:33 (UTC+8)

سعر ASML xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع ASML xStock (ASMLX) اليوم هو $ 1,883.35، مع تغير بنسبة 2.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASMLX الحالي إلى USD هو $ 1,883.35 لكل ASMLX.

يحتل ASML xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 647,716، مع عرض متداول قدره 343.92 ASMLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASMLX بين $ 1,828.5 (أدنى) و$ 1,900.84 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,001.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,391.93.

على المدى القصير، تحرك ASMLX بمقدار -0.88% خلال الساعة الماضية و+7.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.56.

معلومات سوق ASML xStock (ASMLX)

$ 647.72K
$ 647.72K$ 647.72K

$ 38.56
$ 38.56$ 38.56

$ 137.97M
$ 137.97M$ 137.97M

343.92
343.92 343.92

73,256.43157948997
73,256.43157948997 73,256.43157948997

القيمة السوقية الحالية لـ ASML xStock هي $ 647.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.56. العرض المتداول لـ ASMLX يبلغ 343.92، مع إجمالي عرض 73256.43157948997. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 137.97M.

سجل سعر ASML xStock بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1,828.5
$ 1,828.5$ 1,828.5
24 ساعة منخفض
$ 1,900.84
$ 1,900.84$ 1,900.84
24 ساعة مرتفع

$ 1,828.5
$ 1,828.5$ 1,828.5

$ 1,900.84
$ 1,900.84$ 1,900.84

$ 2,001.24
$ 2,001.24$ 2,001.24

$ 1,391.93
$ 1,391.93$ 1,391.93

-0.88%

+2.98%

+7.03%

+7.03%

سجل سعر ASML xStock (ASMLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ASML xStock مقابل USD هو $ +54.45 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASML xStock مقابل USD هو $ +163.7506907750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASML xStock مقابل USD هو $ -51.8331820300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASML xStock مقابل USD هو $ +0.0210841592362 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +54.45+2.98%
30 يوم$ +163.7506907750+8.69%
60 يوم$ -51.8331820300-2.75%
90 يوم$ +0.0210841592362+0.00%

توقعات أسعار ASML xStock

ASML xStock (ASMLX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ASMLX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرASML xStock (ASMLX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ASML xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ASML xStock الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ASMLX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ASML xStock.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

نبذة عن ASML xStock

ما هو السعر الحالي لـ ASML xStock؟

يتداول ASML xStock بسعر $1883.35، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 2.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب ASMLX؟

مع قيمة سوقية تبلغ $647716، يحتل ASMLX المرتبة #3316 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ ASML xStock؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من ASMLX؟

هناك 343.9207494849723 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب ASML xStock بين $1828.5 و$1900.84، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن ASML xStock بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $2001.24، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على ASMLX؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل ASMLX في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ASML xStock

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:19:33 (UTC+8)

تحديثات ASML xStock (ASMLX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ASML xStock

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.3787
$0.3787$0.3787

+1,162.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01461
$0.01461$0.01461

+265.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.037332
$0.037332$0.037332

+124.90%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06796
$0.06796$0.06796

-4.52%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.3787
$0.3787$0.3787

+1,162.33%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00947
$0.00947$0.00947

+35.09%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002629
$0.0002629$0.0002629

+74.10%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.043305
$0.043305$0.043305

+34.98%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0.27168
$0.27168$0.27168

+17.06%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟