سعر Arbius (AIUS)
سعر Arbius (AIUS) المباشر لليوم هو USD 88.65. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.32M. يتم تحديث سعر AIUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arbius الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 354.09K
- تغيير سعر Arbius خلال اليوم هو +26.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 206.68K
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خلال اليوم، كان سعر Arbius مقابل USD هو $ +18.52 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbius مقابل USD هو $ +145.9663915500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbius مقابل USD هو $ +56.8313164800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbius مقابل USD هو $ +60.495555183287406 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +18.52
|+26.41%
|30 يوم
|$ +145.9663915500
|+164.65%
|60 يوم
|$ +56.8313164800
|+64.11%
|90 يوم
|$ +60.495555183287406
|+214.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.04%
+26.41%
-25.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.
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