سعر APYSwap (APYS)
سعر APYSwap (APYS) المباشر لليوم هو USD 0.00257317. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.13K. يتم تحديث سعر APYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق APYSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.50
- تغيير سعر APYSwap خلال اليوم هو -22.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.77M
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خلال اليوم، كان سعر APYSwap مقابل USD هو $ -0.000761106842151321 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر APYSwap مقابل USD هو $ -0.0014966534 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر APYSwap مقابل USD هو $ -0.0013561277 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر APYSwap مقابل USD هو $ -0.002847522656448366 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000761106842151321
|-22.82%
|30 يوم
|$ -0.0014966534
|-58.16%
|60 يوم
|$ -0.0013561277
|-52.70%
|90 يوم
|$ -0.002847522656448366
|-52.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر APYSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-22.82%
-24.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
APYSwap is a protocol for the decentralised exchange of shares of Tokenized Vaults. It achieves this through the creation of a Layer 2 blockchain where users can trustlessly swap accounts & assets from multiple Layer 1 blockchains. Including Ethereum, Polkadot, HECO, and Binance Smart Chain.
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