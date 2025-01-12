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سعر APYSwap (APYS) المباشر لليوم هو USD 0.00257317 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.13K . يتم تحديث سعر APYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق APYSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.50 - تغيير سعر APYSwap خلال اليوم هو -22.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.77M

أداء سعر APYSwap (APYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر APYSwap مقابل USD هو $ -0.000761106842151321 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر APYSwap مقابل USD هو $ -0.0014966534 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر APYSwap مقابل USD هو $ -0.0013561277 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر APYSwap مقابل USD هو $ -0.002847522656448366 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000761106842151321 -22.82% 30 يوم $ -0.0014966534 -58.16% 60 يوم $ -0.0013561277 -52.70% 90 يوم $ -0.002847522656448366 -52.53%

تحليل سعر APYSwap (APYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر APYSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00243621$ 0.00243621 $ 0.00243621 24 ساعة مرتفع $ 0.00334024$ 0.00334024 $ 0.00334024 عالية طوال الوقت $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -22.82% تغير السعر (7 أيام) -24.34%

معلومات سوق APYSwap (APYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: