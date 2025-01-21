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سعر Apu Gurl (APUGURL) المباشر لليوم هو USD 0.00000307 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر APUGURL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apu Gurl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K - تغيير سعر Apu Gurl خلال اليوم هو -7.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Apu Gurl (APUGURL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apu Gurl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apu Gurl مقابل USD هو $ +0.0000001089 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apu Gurl مقابل USD هو $ -0.0000023578 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apu Gurl مقابل USD هو $ -0.000010852702080950466 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.70% 30 يوم $ +0.0000001089 +3.55% 60 يوم $ -0.0000023578 -76.80% 90 يوم $ -0.000010852702080950466 -77.94%

تحليل سعر Apu Gurl (APUGURL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apu Gurl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000302$ 0.00000302 $ 0.00000302 24 ساعة مرتفع $ 0.00000333$ 0.00000333 $ 0.00000333 عالية طوال الوقت $ 0.00002219$ 0.00002219 $ 0.00002219 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -7.70% تغير السعر (7 أيام) -14.77%

معلومات سوق Apu Gurl (APUGURL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: