سعر Apu Gurl (APUGURL)
سعر Apu Gurl (APUGURL) المباشر لليوم هو USD 0.00000307. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APUGURL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apu Gurl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K
- تغيير سعر Apu Gurl خلال اليوم هو -7.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Apu Gurl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apu Gurl مقابل USD هو $ +0.0000001089 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apu Gurl مقابل USD هو $ -0.0000023578 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apu Gurl مقابل USD هو $ -0.000010852702080950466 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.70%
|30 يوم
|$ +0.0000001089
|+3.55%
|60 يوم
|$ -0.0000023578
|-76.80%
|90 يوم
|$ -0.000010852702080950466
|-77.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apu Gurl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-7.70%
-14.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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