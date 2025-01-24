سعر Apraemio (APRA)
سعر Apraemio (APRA) المباشر لليوم هو USD 0.173035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apraemio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.29K
- تغيير سعر Apraemio خلال اليوم هو -1.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Apraemio مقابل USD هو $ -0.003380526451056 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apraemio مقابل USD هو $ -0.0335439594 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apraemio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apraemio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003380526451056
|-1.91%
|30 يوم
|$ -0.0335439594
|-19.38%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apraemio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-1.91%
-11.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Apraemio is a new RWA web3 project which is looking to advance the asset backed tokens. Having secured a 30 year partnership with a gold mine in Mali, Apraemio has created a token which is backed by 50% of the output from the mine. The token itself is a utility token which allows holders access to make real world purchases across Europe including property, cars, and more. Apraemio looks to provide the crypto space with a hedge against crypto market volatility, for token holders to diversify their portfolios with physical gold reserves.
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