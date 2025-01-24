سعر ApeWifHat (APEWIFHAT)
سعر ApeWifHat (APEWIFHAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APEWIFHAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ApeWifHat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 652.42
- تغيير سعر ApeWifHat خلال اليوم هو +4.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ApeWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ApeWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ApeWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ApeWifHat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.68%
|30 يوم
|$ 0
|-7.52%
|60 يوم
|$ 0
|-20.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ApeWifHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.32%
+4.68%
-6.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Apewifhat isn’t literally just an ape wif a hat; it’s a symbol of progress, for futuristic transactions, a beacon for those who think ahead. It’s clear that the future belongs to those who embrace innovations like Apewifhat, transcending boundaries & paving a new era in finance and technology. About wif us APEWIFHAT, the rising star in the meme coin universe on the SOLANA blockchain. Much like Shiba Inu on Ethereum, APEWIFHAT brings a playful twist with its Ape-themed charm. Embrace the whimsical world of APEWIFHAT, where crypto meets humor, and join the journey toward the next big meme coin sensation on SOLANA.
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