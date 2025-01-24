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سعر Apetardio (APETARDIO) المباشر لليوم هو USD 0.00057579 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر APETARDIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apetardio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.15K - تغيير سعر Apetardio خلال اليوم هو +20.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Apetardio (APETARDIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apetardio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apetardio مقابل USD هو $ -0.0003562605 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apetardio مقابل USD هو $ +0.0001626940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apetardio مقابل USD هو $ +0.00034095332402798665 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +20.63% 30 يوم $ -0.0003562605 -61.87% 60 يوم $ +0.0001626940 +28.26% 90 يوم $ +0.00034095332402798665 +145.19%

تحليل سعر Apetardio (APETARDIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apetardio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00045288$ 0.00045288 $ 0.00045288 24 ساعة مرتفع $ 0.00057664$ 0.00057664 $ 0.00057664 عالية طوال الوقت $ 0.00819025$ 0.00819025 $ 0.00819025 تغير السعر (1 ساعة) +7.43% تغير السعر (1يوم) +20.63% تغير السعر (7 أيام) -41.03%

معلومات سوق Apetardio (APETARDIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: