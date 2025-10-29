معلومات سعر Anzens USDA (USDA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.975291 $ 0.975291 $ 0.975291 24 ساعة منخفض $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.975291$ 0.975291 $ 0.975291 24 ساعة مرتفع $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 أدنى سعر $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) +0.57% تغير السعر (7 أيام) +0.57%

سعر Anzens USDA (USDA) في الوقت الحقيقي هو $1.027. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDA بين أدنى سعر $ 0.975291 وأعلى سعر $ 1.043، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDA على الإطلاق هو $ 1.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.529751.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDA -0.02% على مدار الساعة الماضية، -1.28% على مدار 24 ساعة، و +0.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Anzens USDA (USDA)

القيمة السوقية $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M إمداد دورة التداول 10.08M 10.08M 10.08M إجمالي العرض 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

القيمة السوقية الحالية لـ Anzens USDA هي $ 10.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDA يبلغ 10.08M، مع إجمالي عرض 10081677.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.36M.