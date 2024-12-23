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سعر Antfarm Token (ATF) المباشر لليوم هو USD 0.118058 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M . يتم تحديث سعر ATF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Antfarm Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.67K - تغيير سعر Antfarm Token خلال اليوم هو -1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.83M

أداء سعر Antfarm Token (ATF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Antfarm Token مقابل USD هو $ -0.0022415346449577 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Antfarm Token مقابل USD هو $ -0.0028472992 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Antfarm Token مقابل USD هو $ +0.0215282186 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Antfarm Token مقابل USD هو $ +0.00944516817639903 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0022415346449577 -1.86% 30 يوم $ -0.0028472992 -2.41% 60 يوم $ +0.0215282186 +18.24% 90 يوم $ +0.00944516817639903 +8.70%

تحليل سعر Antfarm Token (ATF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Antfarm Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.11497$ 0.11497 $ 0.11497 24 ساعة مرتفع $ 0.123186$ 0.123186 $ 0.123186 عالية طوال الوقت $ 0.247867$ 0.247867 $ 0.247867 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -1.86% تغير السعر (7 أيام) -19.25%

معلومات سوق Antfarm Token (ATF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: