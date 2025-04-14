احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ANTT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ANTT.

سعر Antara Token (ANTT) المباشر لليوم هو USD 0.00109493 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.42K . يتم تحديث سعر ANTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Antara Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Antara Token خلال اليوم هو +0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.44M

أداء سعر Antara Token (ANTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Antara Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Antara Token مقابل USD هو $ -0.0001195082 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Antara Token مقابل USD هو $ -0.0007113758 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Antara Token مقابل USD هو $ -0.011720007493880484 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.65% 30 يوم $ -0.0001195082 -10.91% 60 يوم $ -0.0007113758 -64.96% 90 يوم $ -0.011720007493880484 -91.45%

تحليل سعر Antara Token (ANTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Antara Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106553$ 0.00106553 $ 0.00106553 24 ساعة مرتفع $ 0.00112663$ 0.00112663 $ 0.00112663 عالية طوال الوقت $ 0.625249$ 0.625249 $ 0.625249 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) +3.58%

معلومات سوق Antara Token (ANTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: