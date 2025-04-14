سعر Antara Token (ANTT)
سعر Antara Token (ANTT) المباشر لليوم هو USD 0.00109493. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.42K. يتم تحديث سعر ANTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Antara Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Antara Token خلال اليوم هو +0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.44M
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خلال اليوم، كان سعر Antara Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Antara Token مقابل USD هو $ -0.0001195082 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Antara Token مقابل USD هو $ -0.0007113758 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Antara Token مقابل USD هو $ -0.011720007493880484 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.65%
|30 يوم
|$ -0.0001195082
|-10.91%
|60 يوم
|$ -0.0007113758
|-64.96%
|90 يوم
|$ -0.011720007493880484
|-91.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Antara Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
+0.65%
+3.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.
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