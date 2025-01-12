سعر Ansom (ANSOM)
سعر Ansom (ANSOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.58K. يتم تحديث سعر ANSOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ansom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.79
- تغيير سعر Ansom خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Ansom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ansom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ansom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ansom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-31.99%
|60 يوم
|$ 0
|-61.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ansom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+0.15%
-21.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
i'm not retarded i'm ansom
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