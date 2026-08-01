سعر Anon Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Anon Inu (AINU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AINU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AINU.

يحتل Anon Inu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 488,611، مع عرض متداول قدره 501.00T AINU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AINU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AINU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Anon Inu (AINU)

القيمة السوقية $ 488.61K$ 488.61K $ 488.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 488.63K$ 488.63K $ 488.63K إمداد دورة التداول 501.00T 501.00T 501.00T إجمالي العرض 501,004,614,824,063.9 501,004,614,824,063.9 501,004,614,824,063.9

القيمة السوقية الحالية لـ Anon Inu هي $ 488.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AINU يبلغ 501.00T، مع إجمالي عرض 501004614824063.9. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 488.63K.