سعر Angryb (ANB)
سعر Angryb (ANB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Angryb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 430.42
- تغيير سعر Angryb خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Angryb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Angryb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Angryb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Angryb مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.84%
|60 يوم
|$ 0
|-13.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Angryb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-12.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Angryb (ANB) is an ERC20 token on the Ethereum blockchain. It is the native token used to incentivise and reward token holders for executing the actions of community-initiated tasks. Angryb is a deflationary cryptocurrency asset, with a first-of-its-kind, zero-risk, half-price reservation mechanism. The successful transaction funds are attributed to smart contract and will be open source for the community. The economic model will repurchase and destroy Angryb, which is of high contraction of inflation. The fair token attribute and asset protection mechanism will help Angryb community build a strong consensus and a large base of community members.
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