سعر ANARCHY (ANARCHY)
سعر ANARCHY (ANARCHY) المباشر لليوم هو USD 0.00283936. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M. يتم تحديث سعر ANARCHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ANARCHY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.28K
- تغيير سعر ANARCHY خلال اليوم هو +1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 430.29M
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خلال اليوم، كان سعر ANARCHY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ANARCHY مقابل USD هو $ -0.0010602590 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ANARCHY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ANARCHY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.46%
|30 يوم
|$ -0.0010602590
|-37.34%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ANARCHY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.56%
+1.46%
-8.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.
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