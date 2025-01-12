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سعر ANARCHY (ANARCHY) المباشر لليوم هو USD 0.00283936 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M . يتم تحديث سعر ANARCHY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ANARCHY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.28K - تغيير سعر ANARCHY خلال اليوم هو +1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 430.29M

أداء سعر ANARCHY (ANARCHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ANARCHY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ANARCHY مقابل USD هو $ -0.0010602590 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ANARCHY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ANARCHY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.46% 30 يوم $ -0.0010602590 -37.34% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ANARCHY (ANARCHY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ANARCHY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00251414$ 0.00251414 $ 0.00251414 24 ساعة مرتفع $ 0.00301982$ 0.00301982 $ 0.00301982 عالية طوال الوقت $ 0.01011476$ 0.01011476 $ 0.01011476 تغير السعر (1 ساعة) +10.56% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) -8.37%

معلومات سوق ANARCHY (ANARCHY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: