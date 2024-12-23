سعر Amocucinare (AMORE)
سعر Amocucinare (AMORE) المباشر لليوم هو USD 0.00898759. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.12M. يتم تحديث سعر AMORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amocucinare الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.32K
- تغيير سعر Amocucinare خلال اليوم هو -3.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 791.67M
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خلال اليوم، كان سعر Amocucinare مقابل USD هو $ -0.000326647203528055 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amocucinare مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amocucinare مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amocucinare مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000326647203528055
|-3.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amocucinare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
-3.50%
-30.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.
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