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سعر Amocucinare (AMORE) المباشر لليوم هو USD 0.00898759 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.12M . يتم تحديث سعر AMORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Amocucinare الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.32K - تغيير سعر Amocucinare خلال اليوم هو -3.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 791.67M

أداء سعر Amocucinare (AMORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amocucinare مقابل USD هو $ -0.000326647203528055 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Amocucinare مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Amocucinare مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Amocucinare مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000326647203528055 -3.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Amocucinare (AMORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Amocucinare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00854975$ 0.00854975 $ 0.00854975 24 ساعة مرتفع $ 0.00975985$ 0.00975985 $ 0.00975985 عالية طوال الوقت $ 0.01469843$ 0.01469843 $ 0.01469843 تغير السعر (1 ساعة) +0.73% تغير السعر (1يوم) -3.50% تغير السعر (7 أيام) -30.46%

معلومات سوق Amocucinare (AMORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: