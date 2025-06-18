سعر Amiko (AMIKO)
سعر Amiko (AMIKO) المباشر لليوم هو USD 0.00498125. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.73M. يتم تحديث سعر AMIKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amiko الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Amiko خلال اليوم هو +5.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 749.62M
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خلال اليوم، كان سعر Amiko مقابل USD هو $ +0.00024361 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amiko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amiko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amiko مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024361
|+5.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amiko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.48%
+5.14%
-27.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.
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