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سعر Amiko (AMIKO) المباشر لليوم هو USD 0.00498125 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.73M . يتم تحديث سعر AMIKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Amiko الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Amiko خلال اليوم هو +5.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 749.62M

أداء سعر Amiko (AMIKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amiko مقابل USD هو $ +0.00024361 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Amiko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Amiko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Amiko مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024361 +5.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Amiko (AMIKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Amiko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00453769$ 0.00453769 $ 0.00453769 24 ساعة مرتفع $ 0.0049938$ 0.0049938 $ 0.0049938 عالية طوال الوقت $ 0.00812094$ 0.00812094 $ 0.00812094 تغير السعر (1 ساعة) +5.48% تغير السعر (1يوم) +5.14% تغير السعر (7 أيام) -27.68%

معلومات سوق Amiko (AMIKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: