سعر Altcoinist Token (ALTT)
سعر Altcoinist Token (ALTT) المباشر لليوم هو USD 0.01188015. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.91M. يتم تحديث سعر ALTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Altcoinist Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.03K
- تغيير سعر Altcoinist Token خلال اليوم هو -4.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 245.00M
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خلال اليوم، كان سعر Altcoinist Token مقابل USD هو $ -0.00056668477503984 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Altcoinist Token مقابل USD هو $ -0.0037490866 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Altcoinist Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Altcoinist Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00056668477503984
|-4.55%
|30 يوم
|$ -0.0037490866
|-31.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Altcoinist Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-4.55%
-10.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
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