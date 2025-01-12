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سعر Altcoinist Token (ALTT) المباشر لليوم هو USD 0.01188015 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.91M . يتم تحديث سعر ALTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Altcoinist Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.03K - تغيير سعر Altcoinist Token خلال اليوم هو -4.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 245.00M

أداء سعر Altcoinist Token (ALTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Altcoinist Token مقابل USD هو $ -0.00056668477503984 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Altcoinist Token مقابل USD هو $ -0.0037490866 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Altcoinist Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Altcoinist Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00056668477503984 -4.55% 30 يوم $ -0.0037490866 -31.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Altcoinist Token (ALTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Altcoinist Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01181468$ 0.01181468 $ 0.01181468 24 ساعة مرتفع $ 0.01255303$ 0.01255303 $ 0.01255303 عالية طوال الوقت $ 0.03036269$ 0.03036269 $ 0.03036269 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -4.55% تغير السعر (7 أيام) -10.23%

معلومات سوق Altcoinist Token (ALTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: