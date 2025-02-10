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سعر Alpha City (AMETA) المباشر لليوم هو USD 0.00059706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMETA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alpha City الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31M - تغيير سعر Alpha City خلال اليوم هو +10.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Alpha City (AMETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alpha City مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha City مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha City مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha City مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alpha City (AMETA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00050967$ 0.00050967 $ 0.00050967 24 ساعة مرتفع $ 0.00062886$ 0.00062886 $ 0.00062886 عالية طوال الوقت $ 0.00062886$ 0.00062886 $ 0.00062886 تغير السعر (1 ساعة) -2.44% تغير السعر (1يوم) +10.43% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Alpha City (AMETA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: