سعر Alpha City (AMETA)
سعر Alpha City (AMETA) المباشر لليوم هو USD 0.00059706. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMETA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alpha City الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31M
- تغيير سعر Alpha City خلال اليوم هو +10.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Alpha City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha City مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.44%
+10.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.
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