سعر ALF (ALF)
سعر ALF (ALF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M. يتم تحديث سعر ALF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.31K
- تغيير سعر ALF خلال اليوم هو -4.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر ALF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.83%
|30 يوم
|$ 0
|+107.07%
|60 يوم
|$ 0
|+81.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.27%
-4.83%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alf the crocodile inspired on Matt Furie character is the ultimate party animal and the best bro in The Boys Club. Wherever Alf goes, laughter and chaos follow. When he shows up, the fun doesn’t just start—it explodes! Brave, loyal, and hilariously irreverent, this wacky croc always has a new babe, a flashy sports car, and wild business ideas that sometimes flirt with the law. In short, Alf is the heart and soul of any party and the wild ride buddy everyone dreams of.
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