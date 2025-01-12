سعر Alan the Alien (ALAN)
سعر Alan the Alien (ALAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.30K. يتم تحديث سعر ALAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alan the Alien الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.45
- تغيير سعر Alan the Alien خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 43.35B
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خلال اليوم، كان سعر Alan the Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alan the Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alan the Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alan the Alien مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-18.74%
|60 يوم
|$ 0
|-10.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alan the Alien: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.24%
-14.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
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